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У Британії загинули троє військових, які перебували на борту вертольота Королівського флоту

Новини — Середа, 3 червня 2026, 17:15 — Уляна Кричковська

У Великій Британії загинули троє військовослужбовців Королівського флоту після того, як їхній вертоліт розбився в полі в графстві Девон. 

Про це Міністерство оборони країни повідомило у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Королівський флот повідомив, що аварія сталася в середу, 3 червня, незадовго до четвертої години ранку за місцевим часом. 

Пізніше оборонне відомство Британії повідомило про загибель трьох військовослужбовців.

"Родині загиблих військовослужбовців вже повідомлено про трагедію, і вони попросили надати їм час на роздуми, перш ніж оприлюднювати подальші подробиці", – додали у заяві.

Нагадаємо, 2 червня двоє людей загинули в результаті авіакатастрофи поблизу Праги.

На початку травня два пілоти зіткнулися в повітрі поблизу німецького Баден-Бадена, 53-річний чоловік загинув, а 66-річний отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.

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