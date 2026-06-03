В Британії розбився вертоліт Королівського флоту

У Великій Британії у середу, 3 червня, вертоліт Королівського флоту розбився в полі в графстві Девон.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані місцевої поліції, інформує "Європейська правда".

Поліція Девона та Корнуолла зазначила, що на місці події працюють служби екстреної допомоги.

"Розслідування інциденту триває, і ми будемо повідомляти нові подробиці у міру їх надходження", – додав представник поліції.

У Міністерстві оборони згодом підтвердили, що це був вертоліт Королівського флоту.

Королівський флот повідомив, що аварія сталася в середу, незадовго до 4-ї години ранку за місцевим часом.

"Триває розслідування, і на цей час було б недоречно давати додаткові коментарі", – додав представник флоту.

У районі перехрестя автомагістралей A386 і A30 у Соуртон-Крос через інцидент було перекрито кілька доріг.

Нагадаємо, 2 червня двоє людей загинули в результаті авіакатастрофи поблизу Праги.

На початку травня два пілоти зіткнулися в повітрі поблизу німецького Баден-Бадена, 53-річний чоловік загинув, а 66-річний отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.