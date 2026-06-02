Поблизу Праги розбився літак, є загиблі

Двоє людей загинули в результаті авіакатастрофи поблизу Праги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Невеликий літак впав на поле поблизу аеропорту Точна.

Аварія сталася після 16:00, повідомила поліція.

"На борту було двоє людей. На місце події виїхали поліція, пожежники та швидка допомога", – йдеться в заяві поліції.

"На місці події було знайдено двох людей без ознак життя, викликано коронера", – повідомив Novinky речник екстрених служб Карел Кірс.

На початку травня два пілоти зіткнулися в повітрі поблизу німецького Баден-Бадена, 53-річний чоловік загинув, а 66-річний отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.

Торік у вересні в Естонії розбився під час зльоту легкомоторний літак, в аварії постраждав його пілот – директор школи.