У Німеччині невеликий літак і планер зіткнулись в повітрі, є загиблий
Новини — Субота, 2 травня 2026, 08:53
Два пілоти зіткнулися в повітрі поблизу німецького Баден-Бадена, 53-річний чоловік загинув, а 66-річний отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
За попередніми даними, моторний літак і планер зіткнулися в повітрі близько полудня у п’ятницю.
Свідки розповіли поліції, що почули гучний вибух, після чого уламки впали на луг. Обидва літаки розбилися.
За даними поліції, пілот планера встиг катапультуватися після зіткнення. Пілот моторного літака був витягнутий з уламків мертвим.
Кримінальна поліція спільно з Федеральним бюро розслідування авіаційних аварій з'ясовує причини аварії. Місце аварії залишається оточеним.
Поліція шукає свідків, зокрема водіїв на автомагістралі А5 поблизу розв'язки Баден-Баден, які могли спостерігати зіткнення.
У Польщі напередодні через нещасний випадок під час стрибка з парапланом загинув чоловік.
Минулої осені у Німеччині розбився чоловік на моторному параплані.