У Німеччині невеликий літак і планер зіткнулись в повітрі, є загиблий

Два пілоти зіткнулися в повітрі поблизу німецького Баден-Бадена, 53-річний чоловік загинув, а 66-річний отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За попередніми даними, моторний літак і планер зіткнулися в повітрі близько полудня у п’ятницю.

Свідки розповіли поліції, що почули гучний вибух, після чого уламки впали на луг. Обидва літаки розбилися.

За даними поліції, пілот планера встиг катапультуватися після зіткнення. Пілот моторного літака був витягнутий з уламків мертвим.

Кримінальна поліція спільно з Федеральним бюро розслідування авіаційних аварій з'ясовує причини аварії. Місце аварії залишається оточеним.

Поліція шукає свідків, зокрема водіїв на автомагістралі А5 поблизу розв'язки Баден-Баден, які могли спостерігати зіткнення.

У Польщі напередодні через нещасний випадок під час стрибка з парапланом загинув чоловік.

Минулої осені у Німеччині розбився чоловік на моторному параплані.