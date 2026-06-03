В Британии погибли трое военных на борту вертолета Королевского флота

В Великобритании погибли трое военнослужащих Королевского флота, когда их вертолет разбился в поле в графстве Девон.

Об этом Министерство обороны страны сообщило в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Королевский флот сообщил, что авария произошла в среду, 3 июня, незадолго до 4 часов утра по местному времени.

Позже оборонное ведомство Великобритании сообщило о гибели трех военнослужащих.

"Семьям погибших военнослужащих уже сообщили о трагедии, и они попросили дать им время на размышления, прежде чем обнародовать дальнейшие подробности", – добавили в заявлении.

Напомним, 2 июня два человека погибли в результате авиакатастрофы вблизи Праги.

В начале мая два пилота столкнулись в воздухе вблизи немецкого Баден-Бадена, 53-летний мужчина погиб, а 66-летний получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.