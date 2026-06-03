У Варшаві затримали українця, який зловив легендарного сома у столичному озері

У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил.

Про це пишуть Polsat News та News Na Dziś, передає "Європейська правда".

Цей інцидент стався ще 30 травня й викликав бурхливу реакцію місцевого населення, оскільки багато хто вважав цього сома справжньою місцевою легендою.

Як зазначається, сом плавав у воді приблизно 20 років, мав довжину 182 см, і був відомий місцевим жителям.

Фото: Facebook

У соцмережах очевидці, які могли перебувати на місці інциденту, казали, що дії чоловіків викликали негайні протести.

Також ширяться кадри, на яких видно, як чоловіки спочатку ловлять рибу з водного велосипеда, плаваючи по озеру, а потім тягнуть тварину по тротуару до багажника автомобіля.

Ukraińcy zabili legendarnego Warszawskiego suma na Gocławiu. Miał 183 cm i pływał w tej wodzie "od dekad".



Został żywcem wrzucony do bagażnika, więc mógł konać nawet kilka godzin. Do tego był okres ochronny, więc ryba została zabrana bezprawnie.



Źródło: Tim_pleciona pic.twitter.com/CQtIqoFL7z – deZeZed (@deZeZed) June 2, 2026

Заступниця інспектора Йоанна Венгжиняк, прессекретарка Управління поліції VII округу Варшави заявила, що у зв’язку з цією справою затримано 57-річного чоловіка, якому буде висунуто два звинувачення.

"Ми говоримо про перевезення риби, виловленої у заборонений сезон, а також про те, що її перевозили без доступу до води, а це означає, що вже можна говорити про жорстоке поводження з цією рибою", – сказала вона.

Також за її словами, правоохоронці перевірять, чи не було інших правопорушень.

Варто нагадати, що 23 травня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заїзд автомобіля українського блогера Андрія Гавриліва до озера Морське Око у заповідній зоні, закликавши Міністерство внутрішніх справ вжити суворих заходів.

Після значного резонансу влада Польщі вирішила заборонити йому в’їзд до країни на п'ять років.

Поліція Польщі хоче подати клопотання про накладення на чоловіка п'ятирічної заборони на в'їзд не лише до Польщі, а й до всієї Шенгенської зони.