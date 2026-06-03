В Варшаве задержали украинца, поймавшего легендарного сома в столичном озере

В варшавском районе Гоцлав полиция задержала украинца, которого подозревают в незаконном вылове сома длиной более 182 см из местного озера Балатон и его транспортировке с нарушением правил.

Об этом пишут Polsat News и News Na Dziś, передает "Европейская правда".

Этот инцидент произошел еще 30 мая и вызвал бурную реакцию местного населения, поскольку многие считали этого сома настоящей местной легендой.

Как отмечается, сом плавал в воде около 20 лет, имел длину 182 см и был известен местным жителям.

Фото: Facebook

В соцсетях очевидцы, которые могли находиться на месте инцидента, говорили, что действия мужчин вызвали немедленные протесты.

Также распространяются кадры, на которых видно, как мужчины сначала ловят рыбу с водного велосипеда, плывя по озеру, а затем тащат животное по тротуару к багажнику автомобиля.

Ukraińcy zabili legendarnego Warszawskiego suma na Gocławiu. Miał 183 cm i pływał w tej wodzie "od dekad".



Został żywcem wrzucony do bagażnika, więc mógł konać nawet kilka godzin. Do tego był okres ochronny, więc ryba została zabrana bezprawnie.



Źródło: Tim_pleciona pic.twitter.com/CQtIqoFL7z – deZeZed (@deZeZed) June 2, 2026

Заместитель инспектора Йоанна Венгжиняк, пресс-секретарь Управления полиции VII округа Варшавы, заявила, что в связи с этим делом задержан 57-летний мужчина, которому будут предъявлены два обвинения.

"Мы говорим о перевозке рыбы, выловленной в запретный сезон, а также о том, что ее перевозили без доступа к воде, а это означает, что уже можно говорить о жестоком обращении с этой рыбой", – сказала она.

Также, по ее словам, правоохранители проверят, не было ли других правонарушений.

Стоит напомнить, что 23 мая премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заезд автомобиля украинского блогера Андрея Гаврилива к озеру Морское Око в заповедной зоне, призвав Министерство внутренних дел принять строгие меры.

После значительного резонанса власти Польши решили запретить ему въезд в страну на пять лет.

Полиция Польши хочет подать ходатайство о наложении на мужчину пятилетнего запрета на въезд не только в Польшу, но и во всю Шенгенскую зону.