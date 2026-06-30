У Монако внаслідок вибуху важкі поранення отримав підсанкційний бізнесмен з України

У Монако у понеділок ввечері прогримів сильний вибух в одному з житлових будинків, внаслідок якого отримали поранення троє осіб – бізнесмен з України Вадим Єрмолаєв та члени його родини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Уряд Монако повідомив про щонайменше трьох постраждалих, двоє з яких отримали тяжкі поранення, внаслідок вибуху, що стався поруч із площею де Мюлен.

Ще четверо людей отримали медичну допомогу від рятувальників, зокрема одна людина, яка пережила шок, та кілька постраждалих із порізами від осколків скла, що розлетілися внаслідок вибуху.

Йдеться про "ймовірно, теракт", – заявив агентству AFP глава уряду Крістоф Мірман.

За даними французьких медіа, всі троє постраждалих є членами однієї української родини. Обидва батьки, яким близько п’ятдесяти років, перебувають у стані крайньої небезпеки для життя, а 13-річний підліток – у стані відносної небезпеки.

Один із батьків – український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який проживає в Монако з початку повномасштабної війни в Україні.

Він з грудня 2023 року перебуває під санкціями відповідно до рішення РНБО, підписаного президентом Володимиром Зеленським.

За даними низки ЗМІ з посиланням на українські спецслужби, ці санкції пов’язані з рішенням мультимільйонера продовжити свою діяльність з торгівлі алкоголем в окупованому Росією Криму.

Вадим Єрмолаєв перебував у своєму житловому будинку разом зі своєю супутницею та сином. Троє поранених були доставлені до лікарень Ніцци.

На камерах відеоспостереження було зафіксовано чоловіка, який залишає рюкзак у вестибюлі житлового будинку на вулиці Реверанд-Пер-Луї-Фролла, розташованій уздовж кордону з Францією. За даними BFMTV, на кадрах він одягнений у бежеві штани та чорну куртку, а також чорний капелюх, що приховує частину його обличчя.

У той час як чоловік одразу ж пішки залишив місце події в напрямку сусіднього міста Босолей, пролунав вибух.

За словами Крістофа Мірмана, вибуховий пристрій, судячи з усього, містив болти та дріб.

"Поліція наразі проводить розслідування", – пояснив він.

Через інцидент влада Монако посилила заходи безпеки в князівстві. Прокурор Монако також уточнив, що на місці працювали сапери та співробітники судової поліції. На пункті стягнення дорожнього збору в французькому Ла-Тюрбі, на кордоні з Монако, організовано перевірки жандармерії.

"Наскільки мені відомо, це перший випадок в історії, коли подібна подія сталася в князівстві", – зазначив державний міністр.

У заяві, опублікованій вночі, князь Монако Альбер II висловив співчуття постраждалим і запевнив у своїй підтримці правоохоронних органів.

Назвавши те, що сталося, "шоком для всієї монегаської спільноти", він запевнив, що під керівництвом уряду "усі відповідні державні служби наразі мобілізовані у тісній співпраці з французькою владою" з метою "якнайшвидше" з’ясувати обставини цієї трагедії та встановити винних.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування УП "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.

Нагадаємо, у січня стало відомо, що в Італії ведуть розслідування щодо загибелі Олександра Адаріча, колишнього голови правління Укрсиббанку – за припущеннями слідства, його вбили в орендованій квартирі і викинули з вікна.

У лютому в іспанській Барселоні затримали першого з кількох підозрюваних у справі про підозрілу загибель Адаріча.