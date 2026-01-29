Укр Рус Eng

В Італії розслідують ймовірне вбивство ексголови правління "Укрсиббанку"

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 16:32 — Марія Ємець

В Італії ведуть розслідування щодо загибелі Олександра Адаріча, колишнього голови правління "Укрсиббанку" – за припущеннями слідства, його вбили в орендованій квартирі і викинули з вікна.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Розслідування почали минулої п’ятниці, коли Адаріч випав з вікна орендованої квартири у Мілані, з 4-го поверху. 

Випадок розслідують як вбивство – слідчі підозрюють, що банкір падав з вікна вже мертвим і вбивці зробили так, щоб "підкинути" версію про самогубство. Слідство намагається реконструювати пересування Адаріча у місті перед тим та ідентифікувати осіб, які, як вважають, були з ним у кімнаті.

У кімнаті нібито виявили документи на ім’я Адаріча та з його фотографіями, які, ймовірно, є фальшивими.

Наразі з того, що відомо слідству, Адаріч прибув до Мілана вранці і мав поїхати ввечері того ж дня, він був у Мілані вперше. Квартира, схоже, була знята не на його ім’я – припускають, що він прийшов туди на зустріч з певною метою і в цих справах може критися причина злочину. 

Зазначають, що Адаріч і його родина мають певні частки власності у компаніях в Люксембурзі та офшорних компаніях. 

У минулому він був власником українських банків "Фідобанк", "Євробанк", "Ерсте банк".

На початку січня повідомляли про загибель у Франції російського журналіста, який нібито випав з вікна.

Італія кримінал
