В Монако в результате взрыва тяжелые ранения получил подсанкционный бизнесмен из Украины

В Монако в понедельник вечером прогремел сильный взрыв в одном из жилых домов, в результате чего ранения получили три человека – бизнесмен из Украины Вадим Ермолаев и члены его семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Правительство Монако сообщило о как минимум трёх пострадавших, двое из которых получили тяжёлые ранения, в результате взрыва, произошедшего рядом с площадью де Мюлен.

Еще четверо человек получили медицинскую помощь от спасателей, в частности один человек, перенесший шок, и несколько пострадавших с порезами от осколков стекла, разлетевшихся в результате взрыва.

Речь идет о "вероятно, теракте", – заявил агентству AFP глава правительства Кристоф Мирман.

По данным французских СМИ, все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи. Оба родителя, которым около пятидесяти лет, находятся в состоянии крайней опасности для жизни, а 13-летний подросток – в состоянии относительной опасности для жизни.

Один из родителей – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, проживающий в Монако с начала полномасштабной войны в Украине.

С декабря 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением СНБО, подписанным президентом Владимиром Зеленским.

По данным ряда СМИ со ссылкой на украинские спецслужбы, эти санкции связаны с решением мультимиллионера продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в оккупированном Россией Крыму.

Вадим Ермолаев находился в своём жилом доме вместе со своей спутницей и сыном. Трое раненых были доставлены в больницы Ниццы.

На камерах видеонаблюдения был зафиксирован мужчина, оставляющий рюкзак в вестибюле жилого дома на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, расположенной вдоль границы с Францией. По данным BFMTV, на кадрах он одет в бежевые брюки и чёрную куртку, а также чёрную шляпу, скрывающую часть его лица.

В то время как мужчина сразу же пешком покинул место происшествия в направлении соседнего города Босолей, раздался взрыв.

По словам Кристофа Мирмана, взрывное устройство, судя по всему, содержало болты и дробь.

"Полиция в настоящее время проводит расследование", – пояснил он.

В связи с инцидентом власти Монако усилили меры безопасности в княжестве. Прокурор Монако также уточнил, что на месте работали саперы и сотрудники судебной полиции. На пункте взимания дорожного сбора во французском Ла-Тюрби, на границе с Монако, организованы проверки жандармерии.

"Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное происшествие произошло в княжестве", – отметил государственный министр.

В заявлении, опубликованном ночью, принц Монако Альбер II выразил соболезнования пострадавшим и заверил в своей поддержке правоохранительных органов.

Назвав случившееся "шоком для всего монегасского сообщества", он заверил, что под руководством правительства "все соответствующие государственные службы в настоящее время мобилизованы в тесном сотрудничестве с французскими властями" с целью "как можно быстрее" выяснить обстоятельства этой трагедии и установить виновных.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования УП "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном берегу.

Напомним, в январе стало известно, что в Италии ведется расследование гибели Александра Адарича, бывшего председателя правления Укрсиббанка – по предположениям следствия, его убили в съемной квартире и выбросили из окна.

В феврале в испанской Барселоне задержали первого из нескольких подозреваемых по делу о подозрительной гибели Адарича.