В Іспанії затримали підозрюваного у справі про загибель у Мілані українського банкіра

Першого з кількох підозрюваних у справі про підозрілу загибель у Мілані фінансиста Олександра Адаріча, колишнього голови правління "Укрсиббанку", затримали у Барселоні.

Про це повідомляє італійське Ansa, пише "Європейська правда".

Іспанські правоохоронці вранці 27 лютого виконали європейський ордер на арешт, виданий в Італії у межах розслідування смерті Адаріча, та затримали у Барселоні його сина.

Італійські слідчі підозрюють 34-річного сина Адаріча у змові з групою осіб з метою заманити батька у пастку під приводом бізнес-зустрічі, аби змусити його переказати йому 250 тисяч євро у криптовалютах. Окрім нього, є щонайменш четверо підозрюваних. Деякі з них, ймовірно, раніше брали участь у злочинній діяльності з вимаганням криптовалют.

Слідчі доки не з’ясували остаточно, чи загиблий банкір падав з вікна квартири вже мертвим, чи загинув внаслідок падіння. На його шиї і зап’ястях виявили сліди, що можуть свідчити про зв’язування і застосування сили. Розтин, який має прояснити причину смерті, призначений на 9 березня.

На цьому етапі встановили, що на момент падіння Адаріча з вікна син був єдиною людиною у кімнаті, окрім загиблого.

У межах розслідування опрацювали великі масиви даних з телефонів і камер спостереження, відновивши максимально точну історію пересування Адаріча й сина. У розслідуванні брали участь також іспанські правоохоронці за підтримки Європолу та Євроюсту.

Розслідування загибелі Адаріча в Мілані триває з кінця січня, коли бізнесмен приїхав туди на один день і випав з вікна орендованої квартири на четвертому поверсі, знятої на ім’я іншої людини.

У минулому він був власником українських банків "Фідобанк", "Євробанк", "Ерсте банк". Бізнесмен має громадянство України та Румунії.

Раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова в Іспанії навесні 2025 року затримали у Німеччині.