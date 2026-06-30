Розвідка Швеції: Росія загрожуватиме сусідам і після Путіна

У військовій розвідці Швеції вважають, що російський режим, ймовірно, залишатиметься загрозою для своїх сусідів ще довго після закінчення правління Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова шведської військової розвідки Томас Нільссон, його цитує Bloomberg.

Ці коментарі свідчать про те, що Швеція має особливо песимістичний погляд на майбутні відносини з Росією.

"Ми не вважаємо цю кризу тимчасовою; Росія обрала свій шлях, і назад дороги немає. Ми перебуваємо у стані глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння – ми не можемо просто побажати, щоб воно зникло", – сказав Нільссон.

Він також розповів, що економіка Росії продовжує переживати труднощі, а посадовці маніпулюють статистикою, щоб приховати наслідки чотирирічної повномасштабної війни для економічного зростання та інфляції.

Водночас, як вказав Нільссон, у найближчій перспективі немає нічого, що вказувало б на загрозу стабільності режиму Путіна.

"Політична опозиція фактично ліквідована – через вигнання, ув’язнення або, у найгірших випадках, вбивства. Немає нікого, хто міг би спрямувати невдоволення громадськості в русло політичної альтернативи", – сказав голова шведської військової розвідки.

Опитування також свідчать про наявність справжньої підтримки серед частини російського населення – не обов’язково самої війни, але амбіцій Росії "як великої держави", зазначив керівник розвідки.

"Ми не очікуємо жодних кардинальних змін", – додав він.

Повідомляли, що Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.