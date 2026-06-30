Разведка Швеции: Россия будет представлять угрозу для соседей и после Путина

В военной разведке Швеции считают, что российский режим, вероятно, будет оставаться угрозой для своих соседей ещё долго после окончания правления Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава шведской военной разведки Томас Нильссон, его цитирует Bloomberg.

Эти комментарии свидетельствуют о том, что Швеция имеет особенно пессимистичный взгляд на будущие отношения с Россией.

"Мы не считаем этот кризис временным; Россия выбрала свой путь, и пути назад нет. Мы находимся в состоянии глубокого, структурного и длительного стратегического противостояния – мы не можем просто пожелать, чтобы оно исчезло", – сказал Нильссон.

Он также рассказал, что экономика России продолжает испытывать трудности, а чиновники манипулируют статистикой, чтобы скрыть последствия четырехлетней полномасштабной войны для экономического роста и инфляции.

В то же время, как указал Нильссон, в ближайшей перспективе нет ничего, что указывало бы на угрозу стабильности режима Путина.

"Политическая оппозиция фактически ликвидирована – посредством изгнания, заключения в тюрьму или, в худших случаях, убийств. Нет никого, кто мог бы направить недовольство общественности в русло политической альтернативы", – сказал глава шведской военной разведки.

Опросы также свидетельствуют о наличии реальной поддержки среди части российского населения – не обязательно самой войны, но амбиций России "как великой державы", отметил руководитель разведки.

"Мы не ожидаем никаких кардинальных изменений", – добавил он.

Сообщалось, что Министерство обороны Нидерландов в своём плане модернизации армии и оборонной сферы страны назвало Россию главной угрозой для Европы.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может организовать "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.