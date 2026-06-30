Нідерланди у своїй оборонній стратегії назвали РФ головною загрозою для Європи

Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

В опублікований Міноборони Нідерландів "Білій книзі" Росію називають "найбільшою та найбезпосереднішою загрозою миру та стабільності в Європі".

У плані також викладено плани щодо збільшення чисельності військовослужбовців до приблизно 100 тисяч осіб до 2030 року шляхом розширення процесу набору, а також покращення утримання кадрів та підготовки.

"Світ уже давно не був таким небезпечним. Ми рухаємося вперед у прискореному режимі, щоб зміцнити наші збройні сили, оборонну промисловість та суспільство", – зазначила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус.

У новій стратегії також йшлося, що Нідерланди використовуватимуть безпілотні системи "скрізь, де це можливо".

Нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони Литви спільно з Агентством оборонних ресурсів виділить близько 3 млн євро на розробку дрона для перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів.

Тим часом Латвія хоче до кінця року досягти українського рівня у захисті від дронів.