Стало известно, почему ЕС задерживает выплату Украине первого "оборонного" транша с 90 млрд

Задержка полной выплаты Украине 6 млрд евро первого транша кредита ЕС на общую сумму 90 млрд евро, предназначенного на поддержку украинской армии, связана с тем, что Киев с опозданием подал на рассмотрение Еврокомиссии более 250 контрактов на закупку дронов украинского производства – и ЕС не успел их проверить.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.

Украина слишком поздно подала в Еврокомиссию более 250 контрактов в рамках первого "оборонного" транша из 90 млрд евро на сумму 6 млрд – и в результате до конца июня смогла получить только часть суммы.

"Украина передала ЕС на оценку более 250 контрактов на закупки беспилотников отечественного производства, которые представляют собой тысячи страниц текста, некоторые из них – еще не заключены и представлены в виде проектов. Нужно время, чтобы их проработать, если подходить к этому серьезно", – сообщил один из собеседников "Европейской правды".

В результате по состоянию на 30 июня оказалось возможным выплатить Украине лишь 3,9 млрд евро из запланированных 6 млрд евро.

Более того, Киев по состоянию на сейчас подал контракты только на 5 млрд евро из 6 млрд.

Таким образом, когда Еврокомиссия завершит оценку контрактов – а это, по данным источников "ЕвроПравды" ожидается в ближайшие дни, – Украина может рассчитывать еще на один перевод на сумму 1,1 млрд евро уже в начале июля.

Тексты юридических документов по еще одному миллиарду Киев должен еще дополнительно передать в Брюссель – и на их основе претендовать еще на 1 (или 0,9, как планировалось накануне) млрд евро на украинские дроны.

Как сообщала "Европейская правда", 30 июня ЕС выплатил Украине 3,9 млрд евро из 6 млрд первого транша оборонной части кредита ЕС на 90 млрд евро.

25 июня Украина уже получила первый транш бюджетной части из 90 млрд кредита ЕС в размере 3,2 млрд евро.

Накануне "Европейская правда" раньше всех сообщила, что именно хотят купить для армии Украины в 2026 году из 90 млрд евро от ЕС.