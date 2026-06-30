СМИ: у Навроцкого рассматривают возможность ограничения контактов с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий может ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на лицо из окружения президента Польши, передает "Европейская правда".

Собеседник утверждает, что Навроцкий может обнародовать свою позицию 11 июля – в Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

Президентский дворец видит в объявлении Зеленского о создании Национального пантеона сознательную провокацию со стороны Украины. В окружении Кароля Навроцкого набирает силу убеждение, что последние действия властей Украины не являются случайными, а вписываются в долгосрочную историческую политику, которую проводит Киев.

"Мы воспринимаем это заявление сдержанно, поскольку действия Зеленского и его окружения имеют провокационный характер, а мы не будем частью сценария, написанного Киевом, который, кстати, усиливает российскую пропаганду", – сообщил представитель канцелярии президента.

По его мнению, решения президента Украины "направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию, чтобы укрепить его слабое положение", а также имеют целью "скрыть коррупционные скандалы, к которым причастны ведущие украинские политики".

Президентский дворец не намерен сразу реагировать на действия Украины. "Мы не будем отвечать резко. Мы делаем свое дело, а преступников под флагом УПА будем последовательно называть геноцидниками", – сказал собеседник.

"Нам не нужно отвечать ни сегодня, ни завтра. Это можно подготовить с холодной головой и сделать во время торжеств 11 июля, когда выступит президент", – добавил он.

Окружение Кароля Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским, одновременно продолжая оказывать помощь Украине.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Писали, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других должностных лиц вернуть польские награды.

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине врученный ему орден князя Ярослава Мудрого II степени на фоне недавнего обострения отношений между государствами.