Пентагон вивільнив $400 млн допомоги Україні

Представники Пентагону підтвердили виділення Україні 400 мільйонів доларів, які вже були схвалені Конгресом, після того як провідний сенатор-республіканець, який курує питання оборонних витрат, розкритикував керівництво Пентагону за затримку цих коштів.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі, який очолює комітет Сенату США з питань оборонних витрат, порушив це питання у своїй статті, опублікованій цього тижня.

"Допомога Україні, яку ми схвалили кілька місяців тому, зараз припадає пилом у Пентагоні. Коли члени сенатського комітету з асигнувань звернулися за поясненнями до відділу з питань політики міністерства, очолюваного заступником міністра Елбріджем Колбі, їм відповіли відмовкою", – написав сенатор у статті для The Washington Post.

Сенатор нагадав, що минулого року саме Колбі стояв за рішенням призупинити постачання зброї Україні.

Однак у своєму виступі перед комітетом Палати представників у середу глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що ці кошти були виділені.

"Ці кошти були виділені на зміцнення потенціалу європейських країн, і вчора вони були перераховані", – сказав він, відповідаючи на запитання про ці кошти.

При цьому очільник американського оборонного відомства не став вдаватись у подробиці.

Нагадаємо, йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.