Рубио анонсировал новости о военной помощи Украине в размере 400 млн долларов

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новости о выделении Украине 400 миллионов долларов военной помощи, которые уже были одобрены Конгрессом.

Заявление госсекретаря приводит RFE/RL, сообщает "Европейская правда".

Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки в конце апреля написал статью для The Washington Post, в которой обвинил чиновников Министерства обороны США в блокировании поставок Украине утвержденной Конгрессом помощи.

После этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что эти средства были выделены и перечислены.

Рубио, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время пакет "проходит межведомственную процедуру согласования".

"Ожидаю новостей по этому поводу в ближайшее время", – добавил он.

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.