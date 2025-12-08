Стефанішина розповіла, яку допомогу передбачає для України проєкт оборонного бюджету США

У США 7 грудня оприлюднили консолідований текст законопроєкту про авторизацію асигнувань на потреби національної оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, документ, зокрема містить кілька важливих положень щодо України.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

За її словами, проєкт передбачає продовження заборони на використання коштів бюджету США для цілей, що можуть бути пов’язані з суверенітетом РФ над міжнародно визнаною територією України.

У проєктні передбачається виділення 400 мільйонів доларів на 2026 фінансовий рік на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Термін дії програми продовжено до 2029 року.

Крім того, як зазначила посол, законопроєкт встановлює вимогу до міністра оборони США повідомляти комітети із збройних сил і розвідки Сенату і Палати представників протягом 48 годин після ухвалення рішення про будь-яке призупинення чи обмеження надання розвідувальної інформації для підтримки військових операцій України.

Повідомлення має містити причини такого рішення, його очікувану тривалість та оцінку впливу на можливість України провадити військові операції.

Міністр оборони також має подати звіт щодо підтримки України союзниками і партнерами США, включаючи ініціативу PURL та програму USAI, а також план використання залишків коштів в рамках USAI.

Окремі положення документа стосуються викрадення РФ українських дітей. Конгрес засуджує викрадення понад 20 тисяч українських дітей і закликає Росію працювати з міжнародною спільнотою для їх негайного повернення. До законопроєкту включено текст "Abducted Ukrainian Children Recovery Act".

Документ також містить положення про обмеження можливостей скорочення військ США в Європі та Республіці Корея.

Очікується, що законопроєкт буде винесений на голосування в Палаті представників на поточному тижні, розповіла Стефанішина.

Агентство Bloomberg раніше повідомило, що європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США "пробачать" РФ і покинуть Україну без жодної допомоги.

Тим часом спецпосланець президента США Кіт Келлог, який незабаром піде у відставку, вважає, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька".