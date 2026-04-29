Сенатор США звинуватив Пентагон у блокуванні вже схваленої допомоги Україні

Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл звинуватив посадовців Міністерства оборони США у блокуванні постачань Україні озброєння, затвердженого Конгресом ще минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", сенатор написав у колонці для The Washington Post.

Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.

Макконнелл заявив, що ці кошти зараз "застрягли" у Міністерстві оборони. За його словами, члени комітету Сенату з питань асигнувань звернулися за поясненнями до аналітичного відділу Пентагону, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі. Законодавцям відмовили у відповіді.

За словами сенатора, минулого року саме Колбі стояв за рішенням призупинити постачання зброї Україні.

Колбі також визначив, що допомога Україні та союзникам по НАТО в країнах Балтії у сфері безпеки була "марнотратною", і виключив ці давні зусилля із бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік. Республіканська більшість в обох палатах Конгресу була не згодна з цим рішенням, тому повернула пункт про кошти для України у законопроєкт.

Нагадаємо, минулого року було запроваджено механізм PURL, який передбачає закупівлю країнами НАТО американської зброї та її подальші постачання Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіштовхнулася з дефіцитом засобів протиповітряної оборони попри те, що постачання американського озброєння за програмою PURL триває безперебійно.