Министр обороны Польши обратился к Украине из-за скандала с подразделением "Героев УПА"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш записал видеообращение к украинцам и украинской власти с призывом пересмотреть решение о присвоении подразделению ССО имени "Героев УПА".

Свое обращение он опубликовал в сети X, передает "Европейская правда".

Министр обороны обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть свое решение, которое вызвало споры в Польше, отметив неприемлемость героизации УПА для поляков.

"В 1943-1945 годах на Волыни и в Восточной Малопольше были убиты десятки тысяч поляков. Женщины, дети, старики. Убивали целые семьи и села... Эту боль нельзя отменить. Геноцид остается геноцидом. Память о жертвах не может быть предметом политического компромисса", – заявил польский чиновник.

Он добавил, что Польша активно оказывает гуманитарную, военную, логистическую и политическую помощь Украине с начала российского вторжения, поэтому "дружба и добрые отношения между нашими народами требуют правды".

"Поэтому я обращаюсь к украинской власти с просьбой пересмотреть это решение и найти способ чествования современных украинских солдат, который не повредит памяти польских жертв", – сказал он.

Он также заявил, что отмена этого решения будет не унижением Украины, а "жестом зрелости, ответственности и уважения" со стороны Киева.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого орла – из-за его решения присвоить подразделению ССО наименование "Героев УПА".

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен просить прощения у Кароля Навроцкого из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

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