Уряд Румунії представив хронологію подій довкола інциденту з морським дроном ЗСУ

Румунський уряд оприлюднив деталі інциденту з українським морським дроном, який вибухнув у порту Констанци, представивши хронологію подій.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі уряду Румунії, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що 5 червня 2026 року, приблизно о 06:20, Берегова охорона отримала інформацію від Румунського агентства з порятунку на морі про те, що на причалі №78 порту Констанци було виявлено плавучий об’єкт, ймовірно дрон.

Про це було повідомлено Міністерство національної оборони та Румунську службу безпеки.

Одночасно цю інформацію передали військово-морському командуванню для обмеження морського руху в порту, а також – Національній компанії з управління морськими портами Констанци для забезпечення безпеки порту. Група фахівців з Констанської суднової групи вирушила до місця події для ізоляції периметра до прибуття спеціалізованих сил.

Одразу після ідентифікації дрона Міністерство національної оборони зв’язалося зі своїми українськими колегами, які підтвердили, що втратили контроль над роботою чотирьох дронів.

Міністри оборони та внутрішніх справ запросили своїх українських колег на консультацію у форматі відеоконференції.

Одразу після повідомлення на місце події вирушили спеціалізовані групи з Міністерства національної оборони, Румунської розвідувальної служби та прикордонної поліції. Близько 10:25 було виявлено сигнал самознищення. Було вжито термінових заходів для евакуації персоналу, залученого до пошуків, закриття території порту та встановлення зони безпеки радіусом 1 кілометр;

10:28 – дрон вибухнув. Вибух був неконтрольованим, дрон перейшов у режим самознищення;

10:29 – на рівні муніципалітету Констанца було активовано Червоний план реагування. Наразі жертв не зафіксовано;

10:32–11:30 – на єдиний номер екстреної служби 112 надійшло 6 дзвінків із повідомленнями про вибухи або з проханням надати пояснення;

10:45 – комерційне судно, що перебувало за 145 км (80 морських миль) на схід від Констанци, зафіксувало два сильних послідовних вибухи на відстані 10 морських миль (18 км) від себе;

10:54 – для підтримки операції було піднято вертоліт SMURD CT;

11:05 – прикордонна поліція Берегової охорони зафіксувала можливий вибух за межами порту Констанца;

11:21 – було надіслано повідомлення RO-ALERT про евакуацію території в радіусі 1 км у прибережній зоні порту Констанца;

11:29 – було передано друге повідомлення RO-ALERT для повітів Констанца та Тулча з метою забезпечення запобіжних заходів та евакуації з прибережної зони, а також інформування у разі виявлення дронів;

11:50 – з повіту Тулча було піднято другий вертоліт для розвідки та спостереження по всій прибережній зоні;

13:50 – розпочалася превентивна евакуація для таких територій: скеля Казіно, курорти Костінешті (пляж), Вама-Веке, Мамая та всі суб’єкти господарювання у прибережній зоні;

14:35 – було деактивовано Червоний план реагування.

Після подвійного підтвердження того, що всі чотири українські дрони самознищилися і більше не становлять небезпеки, заходи з евакуації було припинено.

Нагадаємо, речник МЗС України зазначив, що українські Військово-морські сили завчасно попередили румунських партнерів про морський ударний безпілотник, над яким втратили контроль через дію російських засобів РЕБ.

Прокуратура при Апеляційному суді румунського міста Констанца в п’ятницю розпочала кримінальне розслідування після вибуху морського дрона в порту.