Правительство Румынии представило хронологию событий, связанных с инцидентом с морским дроном ВСУ

Румынское правительство обнародовало подробности инцидента с украинским морским дроном, взорвавшимся в порту Констанцы, представив хронологию событий.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Румынии, передает "Европейская правда".

Сообщается, что 5 июня 2026 года, примерно в 06:20, Береговая охрана получила информацию от Румынского агентства по спасению на море о том, что у причала № 78 порта Констанца был обнаружен плавучий объект, вероятно дрон.

Об этом было сообщено Министерству национальной обороны и Румынской службе безопасности.

Одновременно эту информацию передали военно-морскому командованию для ограничения морского движения в порту, а также Национальной компании по управлению морскими портами Констанцы для обеспечения безопасности порта. Группа из Констанцкой судовой группы отправилась к месту происшествия для изоляции периметра до прибытия специализированных сил.

Сразу после идентификации дрона Министерство национальной обороны связалось со своими украинскими коллегами, которые подтвердили, что потеряли контроль над работой четырех дронов.

Министры обороны и внутренних дел пригласили своих украинских коллег на консультацию в формате видеоконференции.

Сразу после сообщения на место происшествия выехали специализированные группы из Министерства национальной обороны, Румынской разведывательной службы и пограничной полиции. Около 10:25 был обнаружен сигнал самоуничтожения. Были приняты срочные меры по эвакуации персонала, задействованного в поисках, закрытию территории порта и установлению зоны безопасности радиусом 1 километр;

– 10:28 – дрон взорвался. Взрыв был неконтролируемым, дрон перешел в режим самоуничтожения;

– 10:29 – на уровне муниципалитета Констанца был активирован Красный план реагирования. На данный момент жертв не зафиксировано;

– 10:32–11:30 – на единый номер экстренной службы 112 поступило 6 звонков с сообщениями о взрывах или с просьбой дать объяснения;

– 10:45 – коммерческое судно, находившееся в 145 км (80 морских миль) к востоку от Констанцы, зафиксировало два сильных последовательных взрыва на расстоянии 10 морских миль (18 км) от себя;

– 10:54 – для поддержки операции был поднят вертолет SMURD CT;

– 11:05 – пограничная полиция Береговой охраны зафиксировала возможный взрыв за пределами порта Констанца;

– 11:21 – было отправлено сообщение RO-ALERT об эвакуации территории в радиусе 1 км в прибрежной зоне порта Констанца;

– 11:29 – было передано второе сообщение RO-ALERT для уездов Констанца и Тулча с целью обеспечения мер предосторожности и эвакуации из прибрежной зоны, а также информирования в случае обнаружения дронов;

– 11:50 – из уезда Тулча был поднят второй вертолет для разведки и наблюдения по всей прибрежной зоне;

– 13:50 – началась превентивная эвакуация для следующих территорий: скала Казино, курорты Костинешти (пляж), Вама-Веке, Мамая и все субъекты хозяйствования в прибрежной зоне;

– 14:35 – был деактивирован Красный план реагирования.

После двойного подтверждения того, что все четыре украинских дрона самоуничтожились и больше не представляют опасности, меры по эвакуации были прекращены.

Напомним, пресс-секретарь МИД отметил, что Военно-морские силы Украины заблаговременно предупредили румынских партнеров о морском ударном беспилотнике, над которым потеряли контроль из-за действия российских средств РЭБ.

Прокуратура при Апелляционном суде румынского города Констанца в пятницу начала уголовное расследование после взрыва морского дрона в порту.