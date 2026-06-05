У Румунії порушили кримінальну справу після вибуху морського дрона в порту Констанци

Прокуратура при Апеляційному суді румунського міста Констанца в п’ятницю розпочала кримінальне розслідування після вибуху морського дрона в порту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Кримінальну справу порушили за недотримання режиму обігу зброї та боєприпасів, а також за недотримання режиму обігу вибухових речовин.

Прокуратура Вищого суду касації та юстиції повідомляє, що прокурори Констанци 5 червня 2026 року подали скаргу після того, як у районі порту Констанци було повідомлено про присутність військового катера з озброєнням на борту та, ймовірно, вибуховими речовинами.

"Пізніше, згідно з постановою, справу перейняла прокуратура при Апеляційному суді Констанци, і було наказано розпочати кримінальне розслідування щодо вчинення злочину, пов’язаного з порушенням режиму обігу зброї та боєприпасів, а також злочину, пов’язаного з порушенням режиму обігу вибухових речовин", – зазначає прокуратура.

Як стверджується, в результаті розслідувань на місці з'ясувалося, що в п'ятницю, близько 06:30, в районі причалу № 78 порту Констанци було повідомлено про наявність "сірого військового човна, що сів на мілину, типу морського дрона".

"Військовий катер без написів мав системи відеоспостереження та антени супутникового зв’язку, встановлені на видному місці. Пізніше, близько 10:30, він вибухнув", – також зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Речник МЗС зазначив, що Військово-морські сили України завчасно попередили румунських партнерів про морський ударний безпілотник, над яким втратили контроль через дію російських засобів РЕБ.