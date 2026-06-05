Лідери Франції, Британії та Німеччини зустрінуться з Зеленським у Лондоні цієї неділі

Лідери Франції, Британії та Німеччини цієї неділі зустрінуться у Лондоні, куди запрошений також президент України Володимир Зеленський.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у Єлисейському палаці.

У пресслужбі президента Франції оголосили, що Емманюель Макрон 7 червня вирушає до Лондона на зустріч з британським прем’єром Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Після того вони зустрінуться із Зеленським, якого також запросили до Лондона.

"Ця зустріч дозволить продовжити нашу тісну координацію щодо спільного порядку денного з продовження підтримки України та посилення тиску на Росію", – зазначили у Єлисейському палаці, додаючи, що Росія зараз опинилась у скрутній економічній та стратегічній ситуації і не має успіхів на фронті.

"Ця зустріч також дозволить обговорити зусилля задля досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та на європейському континенті, зокрема у тому, що стосується "коаліції рішучих", – додають у заяві.

Прибуття Макрона на Даунінг-стріт заплановане о 18:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом), після чого одразу почнеться тристороння зустріч європейських лідерів.

За годину після того має розпочатися зустріч Стармера, Макрона й Мерца із Зеленським.

Перед цим анонсували, що Франція скликає чергове засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.