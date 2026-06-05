Лидеры Франции, Британии и Германии встретятся с Зеленским в Лондоне в воскресенье

Лидеры Франции, Великобритании и Германии в это воскресенье встретятся в Лондоне, куда приглашен также президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Елисейском дворце.

В пресс-службе президента Франции объявили, что Эмманюэль Макрон 7 июня отправляется в Лондон на встречу с британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. После того они встретятся с Зеленским, которого также пригласили в Лондон.

"Эта встреча позволит продолжить нашу тесную координацию относительно общей повестки дня по продолжению поддержки Украины и усилению давления на Россию", – отметили в Елисейском дворце, добавляя, что Россия сейчас оказалась в трудной экономической и стратегической ситуации и не имеет успехов на фронте.

"Эта встреча также позволит обсудить усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине и на европейском континенте, в частности в том, что касается "коалиции решительных", – добавляют в заявлении.

Прибытие Макрона на Даунинг-стрит запланировано в 18:30 по местному времени (20:30 по Киеву), после чего сразу начнется трехсторонняя встреча европейских лидеров.

Через час после этого должна начаться встреча Стармера, Макрона и Мерца с Зеленским.

Перед этим анонсировали, что Франция созывает очередное заседание "коалиции решительных" в Париже 13-14 июля.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

6 января премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.