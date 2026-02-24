"Коаліція рішучих" підтвердила свою участь у гарантіях безпеки для України

Понад 30 країн-учасників "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Про це стало відомо зі спільної заяви учасників засідання, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".

Лідери "коаліції рішучих" зустрілися з нагоди четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У віртуальному засіданні взяли участь прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц та лідери близько 30 країн. До президента України Володимира Зеленського в Києві приєдналися очільники країн Північної Європи та Балтії, ЄС і Хорватії.

Учасники засідання запропонували свою повну і постійну підтримку Україні в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, а також у захисті свободи Європи, йдеться у заяві.

Лідери також привітали поточні зусилля США щодо мирних переговорів, зазначивши, що у цьому процесі повинні брати участь усі відповідні сторони, коли на кону стоять їхні інтереси. Вони також закликали Росію взяти участь у дискусіях у конструктивний спосіб та погодитися на повне і беззастережне припинення вогню.

Крім того, учасники зустрічі підтвердили свою прихильність до посилення економічного тиску на Росію.

Як писали, президент Франції Емманюель Макрон, звертаючись до членів коаліції під час засідання, сказав, що дуже скептично ставиться до короткострокової перспективи миру в Україні, оскільки російська сторона не виявляє бажання до миру.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Детальніше про результати зустрічей "коаліції рішучих" читайте в статті "Європейської правди": Союзники обіцяють допомогу: які держави й за яких умов готові направити війська в Україну.