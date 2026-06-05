Макрон анонсував засідання "коаліції рішучих" у Парижі і зустріч із Зеленським

Франція скликає чергове засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня, а на початку червня президент Франції Емманюель Макрон обговорить план роботи коаліції з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", президент Макрон заявив перед початком саміту ЄС – Західні Балкани, який проходить у Чорногорії 5 червня.

Макрон оголосив, що чергове засідання "коаліції рішучих" відбудеться у Парижі 13-14 липня, а перед цим він зустрінеться з Зеленським.

"Ми зустрінемося з президентом Зеленським через кілька днів – для того, щоб одночасно організувати підтримку в рамках "коаліції рішучих" і структурувати її", – розповів Макрон.

Він додав, що запросив усіх учасників "коаліції рішучих" приїхати до Парижа 13 та 14 липня для проведення структурованої зустрічі цієї коаліції.

Президент Франції уточнив, що запросив "коаліцію рішучих" також взяти участь у французькому національному святі 14 липня (День взяття Бастилії. – "ЄП").

Як повідомляла "Європейська правда", цьогорічний військовий парад на День взяття Бастилії стане останнім для президента Макрона перед тим, як він залишить посаду, і надасть йому можливість підкреслити політичну підтримку України.

"Коаліція рішучих" перебуває під французьким командуванням з листопада 2025 року та має перейти під британське головування в липні.

Формат об’єднує близько 25 країн, які зобов'язалися розгорнути в Україні багатонаціональні сили після досягнення мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.