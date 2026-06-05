У Британії чоловік визнав провину у сприянні нападнику на синагогу в Манчестері

У Лондоні 31-річний Мохаммад Асім Башир визнав себе винним у сприянні підготовці терористичного нападу на синагогу в Манчестері.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

31-річний Башир з’явився в лондонському суді та зізнався, що в серпні 2025 року підвіз Джихада Аль-Шамі до Академії оборони Великої Британії в Оксфордширі.

Менш ніж через два місяці після цього Аль-Шамі здійснив напад у місті Манчестер: він наїхав автомобілем на пішоходів, а згодом атакував людей ножем у синагозі Heaton Park Hebrew Congregation.

Сам Аль-Шамі, 35-річний громадянин Великої Британії сирійського походження, заявив правоохоронцям, що діяв від імені терористичної організації "Ісламська держава" перед тим, як був застрелений поліцією.

Минулого місяця поліція Лондона затримала 43 людини під час ультраправого маршу Unite the Kingdom та пропалестинського мітингу, які відбулися одночасно в суботу, 16 травня.

Того дня в Лондоні на тлі значної присутності поліції тисячі людей зібралися на марш, організований ультраправим активістом Томмі Робінсоном, та на контрдемонстрацію, що злилася з пропалестинським протестом.

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