Поліція кваліфікувала напад на синагогу в Манчестері як теракт

Напад на синагогу в британському місті Манчестер, внаслідок якого загинули двоє людей, розслідується як теракт.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив головний констебль поліції Великого Манчестера Стівен Вотсон на брифінгу в четвер.

Вотсон сказав, що інцидент біля синагоги "офіційно визнано терористичним", і в його межах уже затримано двоє людей. Він також підтвердив загибель двох людей під час нападу.

Також, за словами керівника поліції, в лікарнях залишаються четверо потерпілих "з різними серйозними травмами".

"Після оперативного реагування озброєні офіцери поліції Великого Манчестера перехопили злочинця, і він був застрелений офіцерами протягом семи хвилин після першого виклику", – додав він.

Як повідомлялось, о 9:31 за місцевим часом у четвер поліція у Манчестері отримала повідомлення про автомобіль, що наїхав на людей, і чоловіка, пораненого ножем, біля синагоги, що розташована у північній частині міста.

Інцидент стався в день Йом Кіпур – найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала напад на синагогу "абсолютно жахливим" і підкреслила, що "ненависть, антисемітизм і насильство не мають місця в нашому суспільстві".