В Великобритании мужчина признал свою вину в содействии нападавшему на синагогу в Манчестере

В Лондоне 31-летний Мохаммад Асим Башир признал себя виновным в содействии подготовке террористического нападения на синагогу в Манчестере.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

31-летний Башир появился в лондонском суде и признался, что в августе 2025 года подвез Джихада Аль-Шами к Академии обороны Великобритании в Оксфордшире.

Менее чем через два месяца после этого Аль-Шами совершил нападение в городе Манчестере: он наехал автомобилем на пешеходов, а затем напал с ножом на людей в синагоге Heaton Park Hebrew Congregation.

Сам Аль-Шами, 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения, заявил правоохранителям, что действовал от имени террористической организации "Исламское государство", прежде чем был застрелен полицией.

В прошлом месяце лондонская полиция задержала 43 человека во время ультраправого марша Unite the Kingdom и пропалестинского митинга, которые прошли одновременно в субботу, 16 мая.

В тот день в Лондоне на фоне значительного присутствия полиции тысячи людей собрались на марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном, и на контрдемонстрацию, которая слилась с пропалестинским протестом.

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