У Британії висунули нові звинувачення після заворушень на тлі смерті студента

У Великій Британії ще кільком особам висунули звинувачення у зв’язку з масовими заворушеннями, що сталися в Саутгемптоні на початку цього тижня.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Поліція Гемпшира повідомила в суботу, 6 червня, що шістьом особам висунуто звинувачення у масових заворушеннях.

Усі затримані перебувають під вартою і мають з'явитися в суді магістратів Саутгемптона.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив британський уряд, який "не здатний зупинити масове вторгнення мігрантів", у вбивстві студента Генрі Новака.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер звинуватив американського мільярдера та власника платформи X Ілона Маска у втручанні у британську політику на тлі напруженості навколо вбивства Генрі Новака.