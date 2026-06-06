В Великобритании выдвинули новые обвинения после беспорядков, связанных со смертью студента

В Великобритании ещё нескольким лицам предъявили обвинения в связи с массовыми беспорядками, произошедшими в Саутгемптоне в начале этой недели.

Об этом пишет Sky News, передаёт "Европейская правда".

Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.

Полиция Хэмпшира сообщила в субботу, 6 июня, что шестерым лицам предъявлены обвинения в массовых беспорядках.

Все задержанные находятся под стражей и должны предстать перед магистратским судом Саутгемптона.

Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил британское правительство, которое "не способно остановить массовое вторжение мигрантов", в убийстве студента Генри Новака.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил американского миллиардера и владельца платформы X Илона Маска в вмешательстве в британскую политику на фоне напряженности вокруг убийства Генри Новака.