Стармер звинуватив Маска у втручанні в британську політику

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив американського мільярдера та власника платформи X Ілона Маска у втручанні у британську політику на тлі напруженості навколо вбивства Генрі Новака.

Заяву Стармера наводить The Guardian, пише "Європейська правда".

Глава уряду розкритикував Маска за спробу "посіяти розкол" у Великій Британії після вбивства 18-річного Генрі Новака та завершення суду над його вбивцею.

Прем'єр-міністр висловився після того, як стало відомо, що з минулої середи Маск поширив та створив близько 110 публікацій на своїй платформі X, присвячених британській політиці. Це набагато більше, ніж він писав про SpaceX, свою компанію, яка незабаром вийде на фондовий ринок.

Як відомо, Маск підтримує ультраправих в Британії, зокрема партію Reform UK Найджела Фараджа та Restore Britain Руперта Лоу. Більшість його публікацій стосувалися справи Новака, де він рішуче підтримував думку про те, що студент став жертвою "антибілого расизму" з боку поліції.

У грудні минулого року студент Генрі Новак отримав поранення лезом від 23-річного Вікрум Дігви. Коли на місце прибула поліція, нападник набрехав офіцерам, заявивши, що Новак збив з нього тюрбан і ображав його за ознакою раси. Ці заяви спонукали поліцію надіти на пораненого кайданки, коли той вже помирав на землі, попри його прохання та пояснення.

Коли Стармера запитали про Маска та його публікації щодо цієї теми, прем’єр-міністр назвав ці дії втручанням у внутрішні справи країни.

"Нам також потрібно заявити, ким ми є як країна, бо Маск знову втручається в нашу політику останніми днями, намагаючись посіяти розкол, а це не те, ким ми є у Великій Британії. У Британії ми – розумні, толерантні люди. Коли у нас трапляється жахливий випадок, як-от ситуація з Генрі Новаком, ми реагуємо спокійно, як це зробила його родина", – заявив Стармер.

Ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Минулого місяця поліція Лондона затримала 43 людини під час ультраправого маршу Unite the Kingdom та пропалестинського мітингу, які відбулися одночасно в суботу, 16 травня.