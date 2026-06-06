Венс звинуватив британську владу у смерті студента через міграційну політику

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив британський уряд, який "не здатний зупинити масове вторгнення мігрантів", у вбивстві студента Генрі Новака.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Венса, Генрі Новак "помер так само як помирає цивілізація: покинутий, скутий наручниками владою, яка йому не довіряла і не дбала про нього, та звинувачений у злочинах на ґрунті ненависті, яких він не скоював".

"Кожного разу, коли гине таке життя, як його, правильною реакцією – єдиною реакцією – є праведний гнів", – сказав він.

Венс заявив, що Новак був би живий, "якби останні кілька поколінь європейських еліт не поступилися політиці самоненависті та масовому напливу мігрантів, багато з яких зневажають Захід і людей, які його люблять".

Речник прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, відповідаючи на коментарі Венса, сказав, що родина Новака не хоче, щоб його смерть використовували для створення подальшого розколу чи ненависті.

"Ми повинні поважати їхні побажання. Навіть у найжахливіших обставинах наша політика має об'єднувати людей. Ось хто ми є як країна", – наголосив він.

Ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Стармер звинуватив американського мільярдера та власника платформи X Ілона Маска у втручанні у британську політику на тлі напруженості навколо вбивства Генрі Новака.

Державний департамент США розкритикував Велику Британію через вбивство 18-річного юнака.