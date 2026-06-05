Прем'єрка Литви заявила про довіру до глави МЗС на тлі чуток про його заміну

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене висловила підтримку главі МЗС Кястутісу Будрісу на тлі чуток про те, що у керівній коаліції хочуть його замінити.

Заяву Ругінене наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовська прем’єрка наголосила, що цілковито довіряє міністру закордонних справ.

Вона додала, що хотіла б не бачити поширення спекуляцій довкола Будріса "як з метою забезпечення безпеки, так і заради нашого міжнародного іміджу".

"Але я говорила це не раз, і моя думка не змінилася: я довіряю міністру закордонних справ Кястутісу Будрісу і вважаю, що він добре справляється зі своїми обов’язками", – підкреслила очільниця уряду Литви.

Нещодавно LRT із посиланням на джерела повідомив, що рада Литовської соціал-демократичної партії (LSDP) може ухвалити рішення про зміну міністра закордонних справ Кястутіса Будріса.

Зокрема, партнери по коаліції невдоволені самостійністю глави МЗС.

Згодом у Соціал-демократичній партії запевнили, що главу МЗС міняти не збираються.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що обговорювати зміну міністра закордонних справ Кястутіса Будріса "не дуже відповідально і не дуже серйозно".