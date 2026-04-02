Президент Литви закликав шукати альтернативи керівній коаліції

Президент Литви Гітанас Науседа виступив за пошук альтернатив керівній коаліції через те, що ультраправа партія "Зоря Німану" проголосувала проти законопроєкту про будівництво військового полігону в Капчямістісі.

Про це, як пише "Європейська правда", передає LRT.

Критика від президента Литви прозвучала після того, як минулого семеро членів "Зорі Німану" проголосували проти проєкту створення полігону, пішовши проти своїх партнерів по коаліції.

Науседа закликав соціал-демократів знайти альтернативні варіанти для коаліції замість ультраправої партії.

"Не раз я говорив, що мені важко зрозуміти коаліцію, яка керується різними цінностями, і в цьому випадку ми дійсно говоримо про цінність, яка для нас, для виживання нашого народу надзвичайно важлива, а саме безпека нашої держави. І коли одна з партій керівної коаліції дозволяє собі голосувати ні так, ні ні, а її голова – і відкрито "проти", я вважаю, що відповідь на це питання є ствердною", – сказав Науседа.

Президент Литви наголосив, що не бачить сенсу зволікати з рішення про зміну коаліційних партнерів.

"Ці альтернативи були раніше, ці альтернативи були зовсім недавно, ці альтернативи є зараз і будуть у майбутньому, тільки я вважаю, що таке розуміння цих альтернатив таке, що деякий час тому, можливо, здавалося, що не варто їх навіть розглядати, бо було безліч причин говорити інакше, але зараз слід серйозніше на них поглянути, оцінити і приймати рішення", – додав він.

Нагадаємо, прем’єрка Литви Інга Ругінене у січні запевнила, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Тоді президент Гітанас Науседа висловив сумніви, що нинішня керівна коаліція протримається до виборів до Сейму 2028 року.