Основная партия в литовской коалиции решила прекратить союз со "Звездой Нимана"

Литовские социал-демократы в субботу решили разорвать коалиционное соглашение с противоречивой ультраправой партией "Заря Немана" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

6 июня социал-демократы приняли решение о прекращении коалиционного соглашения с "Зарей Немана".

В партии заявили, что учитывая публичные заявления и политические шаги лидера "Зари Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса и напряжение, которое начало возникать, "текущий формат коалиции больше не соответствует стандартам политического доверия и ответственности".

За изменения в коалиции проголосовали 116 из 120 членов партийного совета, только один выступил против, трое – воздержались.

Также решили начинать дискуссии о новом руководящем большинстве с Союзом демократов "Во имя Литвы".

Лидер Литовских социал-демократов Миндаугас Синкявичюс отметил, что перед ними было три варианта выбора – оставлять status quo, оставаться с правительством меньшинства или идти на переформатирование. "Я попросил совет поддержать сценарий изменений, потому что считаю, что это правильный путь для партии и для страны – изменить состав текущей коалиции и пригласить Союз демократов "Во имя Литвы", – сказал он.

Жемайтайтис после решения социал-демократов заявил, что чувствует "в большей степени облегчение, чем разочарование", и что для него это не неожиданность.

Перед этим ходили слухи о возможной замене главы МИД Литвы Кястутиса Будриса из-за якобы недовольства коалиции его самостоятельностью; премьер Инга Ругинене на фоне этого заявила о доверии к нему.

Напомним, текущую коалицию с участием социал-демократов, "Союза зеленых и крестьян – Союза христианских семей" и "Зари Немана" сформировали летом 2025 года – после того, как предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас вынужден был уйти в отставку на фоне журналистского расследования.

Проблемы в литовской коалиции назревали длительное время. Так, еще в январе премьеру пришлось уверять, что правящая коалиция продолжает существовать, пока ее социал-демократическая партия не примет другое решение.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда выразил сомнения, что нынешняя правящая коалиция продержится до выборов в Сейм 2028 года. В апреле он призвал искать ей альтернативы.