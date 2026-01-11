Президент Литви сумнівається, що нинішня коаліція доживе до виборів

Президент Гітанас Науседа сумнівається, що нинішня керівна коаліція протримається до виборів до Сейму 2028 року.

Про це він сказав в інтерв'ю BNS

За його словами, з наближенням виборів партія "Зоря Німану" може вийти зі складу більшості.

"Вони (Литовська соціал-демократична партія. – Ред.) повинні розуміти, що так чи інакше ця керівна коаліція в її нинішньому вигляді навряд чи зможе дожити до наступних виборів – і навіть не завдяки їхній волі, а тому, що деякі партії, які зараз входять до цієї керівної коаліції, скажуть "прощавай" ще до виборів", – сказав глава держави.

Він пояснив, що має на увазі "Зорю Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом.

"Зоря Німану" має 18 представників у Сеймі і входить до складу коаліції з листопада 2024 року.

Президент Науседа від початку критикував рішення соціал-демократів запросити цю партію до більшості.

Нагадаємо, вільнюський окружний суд в грудні оголосив вирок Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання. Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

9 грудня повідомляли, що Соціал-демократична партія Литви вирішила поки не виключати з коаліції "Зорю Німану".

