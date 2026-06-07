В Финляндии начали расследование в отношении мужчины, нелегально перешедшего границу с РФ

В Финляндии начали расследование относительно нелегального пересечения границы мужчиной, который перешел ее в сторону РФ и затем обратно.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Отделение Пограничной службы в Северной Карелии ведет расследование относительно вероятного нелегального пересечения границы, которое произошло в субботу в районе Тохмаярви.

Мужчину, которого подозревают в пересечении границы со стороны Финляндии в РФ и обратно, задержали. В рамках расследования контактируют также с российской стороной.

Мужчина – гражданин Финляндии среднего возраста – перешел границу через калитку для зверей, которую оставляют в заборе на границе для того, чтобы дикие животные могли беспрепятственно передвигаться. Обычно ее держат открытой.

В Пограничной службе воздерживаются от комментариев относительно возможных мотивов нарушителя, но отмечают, что его действия могли быть неумышленными.

В январе этого года финско-российскую границу "из любопытства" нарушили немецкие туристы на снегоступах.

Напомним, в начале июня правительство Финляндии продлило действие решения о закрытии наземных пунктов пропуска с Россией. Восточная граница Финляндии остается закрытой с конца 2023 года, когда Россия попыталась устроить там миграционный кризис.

В начале июня гражданин Эстонии перелез забор на границе своей страны и направился в Россию, где его задержали.