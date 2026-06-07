Містечко в Німеччині може обрати першого мера-неонациста

У неділю ввечері лідер ультраправої партії може стати мером невеликого містечка на сході Німеччини.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Штефан Гартунг, співзасновник ультраправої партії "Вільні саксонці" (Freie Sachsen), виграв перший тур виборів у місті Ауе-Бад-Шлема минулого місяця, набравши 29% голосів.

Це може стати першим випадком, коли неонациста буде обрано на цю посаду прямим голосуванням з 1945 року.

Як зазначено, перед недільним голосуванням було незрозуміло, чи зможе його суперник у другому турі, Маркус Гоффман із правоцентристської Християнсько-демократичного союзу (ХДС), мобілізувати достатню кількість виборців, які виступають проти призначення Гартунга, щоб запобігти його перемозі.

Ауе-Бад-Шлема – це місто з населенням близько 19 тисяч осіб у східній землі Саксонія.

"Вільні саксонці" проводять кампанію за більшу автономію Саксонії та виступають проти імміграційної та торговельної політики німецького уряду.

Партія заявляє, що також хоче залучити історичну саксонську королівську сім'ю до майбутнього землі. Виборчі дільниці закриються о 18:00 за місцевим часом, а результати будуть оголошені пізніше ввечері.

Нагадаємо, наприкінці березня обраний від ультралівої "Нескореної Франції" мер французького містечка змінив свої публікації у соцмережах після першої невдалої підводки до відео, яка нагадала багатьом нацистське гасло.

У Вельсі кандидат ультраправих до парламенту знявся з перегонів через нацистське вітання.

У Німеччині депутата ультраправої "АдН" оштрафували за нацистський салют на передвиборчому плакаті.