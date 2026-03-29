В Уельсі кандидат ультраправих до парламенту знявся з перегонів через нацистське вітання

У Британії кандидат до парламенту Уельсу від ультраправої партії Reform UK Корі Едвардс виходить з виборчих перегонів за станом психічного здоров’я після його скандальної фотографії з нацистським вітанням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Раніше валлійський сайт Nation.Cymru опублікував фотографію Едвардса, на якій він підняв праву руку, а палець лівої руки підніс до носа – жест, який відтворює нацистський салют.

У своїй першій політик заявив, що хоча він і визнає свою помилку, але він наслідував валлійського воротаря Вейна Хеннессі, якого сфотографували з подібним жестом у 2019 році.

Лідер ультраправої Reform UK Найджел Фарадж виступив на захист Едвардса, свого головного кандидата від округу Пен-і-бонт Бро Морганнуг. Фарадж заявив, що той імітував персонажа Безіла Фолті з британського серіалу "Вежі Фолті", який робив подібний жест.

Партія Reform UK також зіткнулася з проблемами з відбором представників у Шотландії, де четверо з її кандидатів на виборах у травні відмовилися від своїх повноважень або були відсторонені Фараджем.

Напередодні у Лондоні відбувся марш проти ультраправих, до якого долучилися десятки тисяч людей.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а у травні 2025 року з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.

Минулого року Reform UK вперше очолила рейтинг популярності.