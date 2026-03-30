Лівий мер міста у Франції змінив допис після звинувачень у "запозиченні нацистського гасла"

Обраний від ультралівої "Нескореної Франції" мер французького містечка змінив свої публікації у соцмережах після першої невдалої підводки до відео, яка нагадала багатьом нацистське гасло.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Випадок стався із мером містечка Ля-Курнев у департаменті Сен-Сан-Дені в столичному регіоні.

Обраний за підсумками місцевих виборів Алі Діуара від ультралівої "Нескореної Франції", який є народженим у Франції вихідцем з Африки, опублікував на своїх сторінках відео з підписом "Одне місто, один народ, один мер".

У багатьох підписників підводка викликала прямі асоціації з гаслом часів Третього Рейху "Один народ, одна держава, один лідер".

Після критики, у тому числі в’їдливих коментарів від ультраправих, допис оновили та опублікували з іншою підводкою – "Для мого міста, для усіх вас, я буду мером – для усіх мешканок і мешканців Ля-Курнев".

