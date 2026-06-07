Городок в Германии может избрать первого мэра-неонациста

В воскресенье вечером лидер ультраправой партии может стать мэром небольшого городка на востоке Германии.

Об этом сообщает DW, передает "Европейская правда".

Штефан Гартунг, соучредитель ультраправой партии "Свободные саксонцы" (Freie Sachsen), выиграл первый тур выборов в городе Ауэ-Бад-Шлема в прошлом месяце, набрав 29% голосов.

Это может стать первым случаем, когда неонацист будет избран на эту должность прямым голосованием с 1945 года.

Как отмечается, перед воскресным голосованием было непонятно, сможет ли его соперник во втором туре, Маркус Гоффман из правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), мобилизовать достаточное количество избирателей, выступающих против назначения Гартунга, чтобы предотвратить его победу.

Ауэ-Бад-Шлема – это город с населением около 19 тысяч человек в восточной земле Саксония.

"Свободные саксонцы" проводят кампанию за большую автономию Саксонии и выступают против иммиграционной и торговой политики немецкого правительства.

Партия заявляет, что также хочет привлечь историческую саксонскую королевскую семью к будущему земли. Избирательные участки закроются в 18:00 по местному времени, а результаты будут объявлены позже вечером.

Напомним, в конце марта избранный от ультралевой "Непокоренной Франции" мэр французского городка изменил свои публикации в соцсетях после первой неудачной подводки к видео, которая напомнила многим нацистский лозунг.

В Уэльсе кандидат ультраправых в парламент снялся с выборов из-за нацистского приветствия.

В Германии депутата ультраправой "АдГ" оштрафовали за нацистский салют на предвыборном плакате.