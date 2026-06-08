Поблизу Мальти перекинувся човен із близько 60 мігрантами: є загиблі

Поблизу Мальти перекинувся човен з мігрантами, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомила берегова охорона Італії, пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, судно, яке вирушило з Лівії з близько 60 людьми на борту, перекинулося приблизно за 45 морських миль (близько 83 км) на південний схід від Мальти.

Берегова охорона Італії зазначили, що рибальський човен у цьому районі врятував близько 48 людей. Італійські рятувальники, своєю чергою, виявили 10 загиблих людей.

"Пошукові операції в цьому районі тривають під координацією мальтійської влади", – зазначили італійські рятувальники.

27 квітня французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.

На початку травня під час спроби перетнути Ла-Манш на невеликому човні загинули мігранти.