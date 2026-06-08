У берегов Мальты перевернулась лодка с около 60 мигрантами: есть погибшие

У берегов Мальты перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщила береговая охрана Италии, пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, судно, которое вышло из Ливии с около 60 людьми на борту, перевернулось примерно в 45 морских милях (около 83 км) к юго-востоку от Мальты.

Береговая охрана Италии отметила, что рыбацкая лодка в этом районе спасла около 48 человек. Итальянские спасатели, в свою очередь, обнаружили 10 погибших.

"Поисковые операции в этом районе продолжаются под координацией мальтийских властей", – отметили итальянские спасатели.

27 апреля французская береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые путешествовали на лодке, потерпевшей крушение при попытке пересечь Ла-Манш.

В начале мая при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке погибли мигранты.