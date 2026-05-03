Під час спроби перетнути Ла-Манш загинули мігранти

Під час спроби перетнути Ла-Манш на невеликому човні загинули мігранти.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

За словами місцевого посадовця, човен сів на мілину на пляжі на півночі Франції. Тоді на борту перебувало близько 82 осіб.

Він зазначив, що човен вирушив у ніч на неділю з пляжу Ардело, але "двигун не запустився", і човен почав дрейфувати.

Генеральний секретар префектури Па-де-Кале Крістоф Маркс заявив, що внаслідок інциденту загинули дві жінки, а ще троє пасажирів перебувають у критичному стані.

Маркс зазначив, що жінок було знайдено "мертвими всередині човна".

Він запевнив, що "розслідування та опитування, які будуть проведені, допоможуть встановити громадянство цих двох осіб".

Внаслідок інциденту всього 17 осіб було врятовано в морі та доставлено до порту Булонь-сюр-Мер. Зрештою човен сів на мілину на пляжі, маючи на борту 65 осіб.

Нещодавно Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.

27 квітня французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.