Французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів у Ла-Манші

Французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, човен зазнав аварії в суботу, 25 квітня. Наступного дня врятованих 106 мігрантів переправили на борт рятувального судна та доставили до Кале.

Одна жінка із врятованих втратила свідомість і її евакуювали вертольотом.

"Ця морська зона є однією з найзавантаженіших у світі, а погодні умови тут часто суворі. Тому це особливо небезпечна зона, навіть коли море виглядає спокійним", – заявив представник берегової охорони.

Кілька днів тому Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.

Нагадаємо, у квітні європейські правоохоронні органи ліквідували мережу з незаконного перевезення мігрантів, яка доправляла людей з В’єтнаму через територію ЄС до Великої Британії.

Також повідомляли, що контрабандисти все частіше використовують бельгійське узбережжя для перевезення мігрантів до Великої Британії.