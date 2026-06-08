Кандидат-неонацист програв вибори мера в Німеччині на майже 500 голосів

Кандидат від консервативної партії ХДС Маркус Гофман переміг на виборах мера міста Ауе-Бад-Шлема, випередивши кандидата від ультраправої партії "Вільні саксонці" приблизно на 500 голосів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Штефан Гартунг, співзасновник ультраправої партії "Вільні саксонці", якого вважають неонацистом, програв вибори мера. У другому турі Гартунг набрав 4499 голосів, а Гофманн – 5007. Відрив між кандидатами склав 508 голосів.

Загалом до виборів були допущені понад 15 тисяч громадян.

Місцева громада ледь не обрала уперше в історію демократичної Німеччини ультраправого політика на посаду голови міста.

Гартунг належить до партії "Вільні саксонці", яку перебуває під наглядом розвідувальної служби. До цього 37-річний політик роками був функціонером Націонал-демократичної партії Німеччини, яка сьогодні називається "Батьківщина".

"Вільні саксонці" проводили кампанію за більшу автономію Саксонії. Вони виступають проти імміграційної та торговельної політики німецького уряду.

У першому турі виборів 10 травня Гартунг ще лідирував. Однак при п’яти кандидатах він не набрав необхідної абсолютної більшості, отримавши 29% голосів.

Завдяки виборчому успіху Гофмана місто залишається під контролем ХДС.

Нагадаємо, у Вельсі кандидат ультраправих до парламенту знявся з перегонів через нацистське вітання.