Кандидат-неонацист проиграл выборы мэра в Германии с разницей почти в 500 голосов

Кандидат от консервативной партии ХДС Маркус Гофман победил на выборах мэра города Ауэ-Бад-Шлема, опередив кандидата от ультраправой партии "Свободные саксонцы" примерно на 500 голосов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Штефан Гартунг, соучредитель ультраправой партии "Свободные саксонцы", которого считают неонацистом, проиграл выборы мэра. Во втором туре Гартунг набрал 4499 голосов, а Гофманн – 5007. Отрыв между кандидатами составил 508 голосов.

Всего к выборам были допущены более 15 тысяч граждан.

Местная община едва не избрала впервые в истории демократической Германии ультраправого политика на пост главы города.

Гартунг принадлежит к партии "Свободные саксонцы", которая находится под наблюдением разведывательной службы. До этого 37-летний политик годами был функционером Национал-демократической партии Германии, которая сегодня называется "Родина".

"Свободные саксонцы" проводили кампанию за большую автономию Саксонии. Они выступают против иммиграционной и торговой политики немецкого правительства.

В первом туре выборов 10 мая Гартунг еще лидировал. Однако при пяти кандидатах он не набрал необходимого абсолютного большинства, получив 29% голосов.

Благодаря избирательному успеху Гофмана город остается под контролем ХДС.

В Уэльсе кандидат ультраправых в парламент снялся с выборов из-за нацистского приветствия.